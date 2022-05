Ucrânia estende lei marcial até 23 de agosto

Em meio à guerra deflagrada com a invasão russa no final de fevereiro, a Ucrânia estendeu a lei marcial e a mobilização geral até 23 de agosto.



Por maioria absoluta, o Parlamento ucraniano aprovou neste domingo (22) a prorrogação de ambos os decretos, os quais foram sancionados pelo presidente Volodymyr Zelensky em 24 de fevereiro.



Os dois textos já haviam sido prorrogados, em duas ocasiões, pelo período de um mês.



Quase três meses após o início de sua ofensiva, a Rússia continuava bombardeando o leste da Ucrânia neste domingo. Após o fracasso em sua tentativa de conquistar Kiev, as tropas russas concentram seus ataques, desde março, no leste deste território invadido.