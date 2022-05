Esposa de sueco que será executado no Irã pede ajuda à UE

A esposa do universitário de nacionalidade iraniana e sueca Ahmedreza Djalali, acusado de espionagem e ameaçado de execução no Irã, pediu neste sábado (21) ajuda à União Europeia (UE) para a libertação de seu marido, durante uma entrevista à emissora pública alemã ZDF.



"Espero que a UE possa agir realmente de forma decisiva para trazer Ahmedreza para casa", disse, em trechos da entrevista transmitida pela ZDF.



A UE não deve "permitir que um homem inocente seja assassinado de forma tão desumana", acrescentou.



Segundo a mídia iraniana, ele poderia ser enforcado no sábado e os funcionários iranianos disseram que executariam a sentença.



Mas, segundo sua esposa, Vida Mehrannia, a execução não ocorreu.



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu na terça-feira a Teerã que detivesse a execução e exigiu a revogação de sua condenação.



Ahmadreza Djalali, que estava radicado em Estocolmo, onde trabalhava no Instituto Médico Karolinska, foi detido durante uma visita ao Irã em 2016.



Ele foi condenado à morte em 2017 por acusações de espionagem, negados pela Suécia e seus partidários.



Em fevereiro de 2018, durante sua detenção, a Suécia lhe deu a nacionalidade.