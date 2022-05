Arábia Saudita tem primeiro voo com tripulação exclusivamente feminina

Uma companhia aérea da Arábia Saudita realizou o primeiro voo do país com uma tripulação exclusivamente feminina, informaram neste sábado (21) autoridades do reino ultraconservador, que busca melhorar sua imagem.



O avião, operado pela flyadeal, voou na quinta-feira da capital, Riade, até Jidá, cidade costeira do Mar Vermelho, informou um porta-voz da companhia, Emad Iskandarani.



As sete tripulantes eram todas mulheres sauditas, com exceção da piloto, de outra nacionalidade, informou Iskandarani.



A autoridade de aviação civil saudita, que confirmou o anúncio da flyadeal, filial da companhia aérea nacional Saudia, comemorou o apoio à inclusão das mulheres neste setor.



Em 2019, a autoridade anunciou o primeiro voo com uma copiloto saudita.



Desde a ascensão do jovem príncipe-herdeiro Mohamed bin Salman, governante de fato do reino desde 2017, a Arábia Saudita vive uma relativa abertura social. Entre outras medidas, as mulheres foram autorizadas a dirigir no país em 2018.



No começo de maio, a Arábia Saudita anunciou que se tornaria um centro de operações mundial de transporte aéreo e triplicaria seu tráfego anual para chegar a 330 milhões de passageiros antes do fim da década.



O governo prevê injetar 100 bilhões de dólares no setor até 2030, lançar uma nova companhia aérea nacional e construir um novo "mega aeroporto" na capital.



Alguns analistas questionam, no entanto, a capacidade das companhias aéreas sauditas de concorrer com outros pesos pesados da região, como a Emirates ou a Qatar Airways.