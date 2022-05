Tempestade deixa um morto e quase 60 feridos na Alemanha

A tempestade que atingiu a Alemanha na sexta-feira (20) deixou pelo menos um morto, cerca de 60 feridos e danos materiais consideráveis, principalmente no oeste do país - informaram as autoridades neste sábado (21).



Na Renânia-Palatinado, um homem de 38 anos morreu, após sofrer uma descarga elétrica ao entrar em um porão inundado, relatou a polícia de Koblenz.



A região da Renânia do Norte-Vestfália foi particularmente afetada por um tornado que atravessou Paderborn e deixou 43 feridos, 13 deles em estado grave, disse o prefeito desta cidade de 150 mil habitantes, Michael Dreier, em entrevista coletiva.



A polícia estima os "estragos" em "vários milhões" de euros.



Extremamente raro na Alemanha, o fenômeno também afetou os municípios de Lippstadt e Lütmarsen, outras duas cidades situadas a algumas dezenas de quilômetros de Paderborn, anunciaram os serviços meteorológicos alemães neste sábado, acrescentando que não houve feridos.



A tempestade surgiu após vários dias de temperaturas anormalmente altas e causou vários danos nesta região do oeste da Alemanha, incluindo grande número de árvores e telhados arrancados.



O sul também foi afetado. Na região de Roth, uma cabana de madeira que abrigava excursionistas desabou. E, de acordo com a polícia da Baviera, 14 pessoas ficaram feridas, entre eles, uma mulher e um menino em estado grave.