Conservadores no poder perdem eleições na Austrália

A coalizão conservadora do primeiro-ministro Scott Morrison perdeu as eleições legislativas de sábado (21) na Austrália - conforme projeções da imprensa local, com cerca de metade dos votos apurados.



O Partido Trabalhista de oposição de Anthony Albanese parecia estar no caminho certo para formar um governo, de acordo com o canal de televisão nacional ABC, embora ainda não esteja claro se precisa encontrar aliados para garantir uma maioria parlamentar.



"Falei com o líder da oposição e o novo primeiro-ministro, Anthony Albanese, e felicitei-o por sua vitória eleitoral", disse Morrison.



Em um país traumatizado nos últimos anos por graves incêndios, enchentes e secas, os trabalhistas prometeram impulsionar as políticas ambientais, uma das principais deficiências do governo conservador.



Mais de 17 milhões de australianos tiveram de escolher as 151 cadeiras na Câmara dos Representantes para um mandato de três anos, e 40 dos 76 senadores para um mandato de seis anos.



O partido ou coalizão que obtiver maioria na Câmara recebe automaticamente a tarefa de formar um governo.



O voto é obrigatório na Austrália.