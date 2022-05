O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (21), em Seul, que aceitará uma possível reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, apenas se ele for "sincero".



Qualquer reunião "vai depender de se ele é sincero, ou não", afirmou Biden, durante uma entrevista coletiva conjunta em Seul, com seu homólogo sul-coreano, Yoon Suek-yeol.