Austrália começa a votar em eleições federais disputadas

A Austrália abriu na manhã deste sábado (noite de sexta-feira, 20, no Brasil) seus centros de votação para as eleições federais, em que o primeiro-ministro, Scott Morrison, luta por um novo mandato de três anos.



Em vários locais de votação, havia longas filas para participar das eleições, em que, segundo as pesquisas, Morrison sai com desvantagem em relação ao rival de centro-esquerda Anthony Albanese.



Entre seus últimos discursos para os eleitores, o líder conservador acusou seu opositor de "arrogância" por ter antecipado sua vitória. "Não se pode adiantar-se aos fatos", disse.



O dirigente do Partido Trabalhista, por sua vez, afirmou que as pessoas estão "fartas" da política de frases feitas e prometeu transformar a política ambiental australiana, um dos aspectos em que o primeiro-ministro atual foi mais criticado.



Mais de 17 milhões de australianos estão registrados para votar e decidir quem irá controlar a Câmara dos Representantes, o Senado, e quem dirigirá o governo.



Duas pesquisas finais situavam os trabalhistas seis pontos à frente da coalizão de Morrison, mas a distância se estreitou na reta final da campanha e nenhum partido tem a vitória garantida.