Rússia designa enxadrista Kasparov e empresário Jodorkovski como 'agentes estrangeiros'

A Rússia classificou nesta sexta-feira (20) como "agentes estrangeiros" o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov e o antigo oligarca Mikhail Khodorkovsky, ambos no exílio e opositores ao presidente Vladimir Putin, informou o Ministério da Justiça do país.



Essa designação, que lembra a de "inimigos do povo" do período soviético. é amplamente utilizada contra opositores, jornalistas e ativistas dos direitos humanos acusados de realizar atividades políticas financiadas no exterior.



Os "agentes estrangeiros" estão sujeitos a um grande número de regulamentações e procedimentos complexos cujo não cumprimento implica fortes sanções. Também devem indicar esse status em todas as suas publicações.



Na nova lista publicada em seu site, o ministério russo afirma que Jodorkovski, de 58 anos, e Kasparov, de 59, dispõem de "recursos" na Ucrânia para financiar suas atividades.



Lenda do xadrez, Garry Kasparov se opõe há muito tempo ao presidente russo e vive há quase dez anos nos Estados Unidos.



Mikhail Khodorkovsky, por sua vez, foi um dos empresários mais poderosos da Rússia na década de 1990, até que começou a ter embates com o Kremlin quando Putin chegou ao poder, em 2000.



Ele passou dez anos na prisão, entre 2003 e 2013, e depois se exilou. Por anos, financiou em seu país a organização opositora Open Russia, que se autodissolveu em maio de 2021 diante de uma repressão cada vez mais asfixiante.