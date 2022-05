Hyundai vai construir fábrica de carros elétricos nos EUA por US$ 5,5 bi

A empresa sul-coreana Hyundai construirá uma fábrica de carros elétricos e baterias nos Estados Unidos no valor de 5,5 bilhões de dólares no estado da Geórgia (sul), anunciou nesta sexta-feira (20) o governador do estado, em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em visita a Seul.



Brian Kemp fez o anúncio ao lado do presidente da automotiva, Jay Chang, no local onde será construída a fábrica, perto de Savannah, elogiando os 8.000 empregos que se espera que o investimento vá gerar.



"Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas à Geórgia ao grupo automotivo Hyundai, enquanto forjamos juntos um futuro inovador", disse Kemp, segundo declaração entregue por seu gabinete.



O dirigente qualificou a fábrica como "o maior projeto de desenvolvimento econômico da história do nosso estado".



Espera-se que os fornecedores da Hyundai invistam um bilhão de dólares adicionais na fábrica, que terá capacidade anual de produzir 300.000 unidades, de acordo com o comunicado.



Os planos do início da construção são para janeiro de 2023 e espera-se que a fábrica esteja concluída no primeiro semestre de 2025.



"A nova fábrica de veículos elétricos é o futuro do nosso negócio e ajudará a atender à demanda crescente de nossos clientes nos Estados Unidos", disse Chang.



A Hyundai projetou que 27% de sua frota global seja elétrica dentro de sete anos e, ao incluir a produção de baterias, busca "estabelecer um abastecimento estável para as baterias dos veículos elétricos, assim como outros componentes no mercado americano", acrescenta o comunicado.



Biden chegou na quarta-feira à Coreia do Sul em uma viagem que visa a cimentar os laços econômicos com Seul. O presidente americano se reunirá com Chang no domingo, segundo a Casa Branca.



A fábrica da Hyundai será a segunda de veículos elétricos na Geórgia: a fabricante de caminhonetes elétricas Rivian já anunciou em dezembro que investirá cerca de 5 bilhões de dólares em sua segunda montadora nos Estados Unidos.



A Hyundai quer ser o terceiro maior provedor de veículos elétricos do mercado americano até 2026, mas enfrenta uma difícil concorrência da Tesla, que domina o mercado, e dos fabricantes tradicionais, como General Motors e Ford, que planejam investir bilhões de dólares para aumentar sua oferta de elétricos nos próximos anos.



HYUNDAI MOTOR



Rivian



TESLA MOTORS



GENERAL MOTORS



FORD MOTOR