Os preços do petróleo encerraram a semana em leve alta, impulsionados pela tensão envolvendo a oferta e a demanda de gasolina, uma vez que o consumo segue alto, apesar dos preços recorde.



No mercado de Nova York, o WTI subiu 0,90%, a US$ 113,23. O Brent para julho fechou em alta de 0,44%, cotado a 112,55 dólares.



"Os riscos envolvendo a oferta continuam pressionando o mercado e seguem sendo o principal fator de orientação" dos preços, resumiu em nota o analista Bart Melek. Segundo ele, a Opep segue produzindo volumes sensivelmente inferiores a seus objetivos oficiais, o que é outro elemento que pressiona os preços para cima.



