EUA confiam em que IX Cúpula das Américas terá 'forte participação'

Os Estados Unidos afirmaram nesta sexta-feira (20) confiar em que a IX Cúpula das Américas, da qual o país será anfitrião no mês que vem em Los Angeles, terá uma "forte participação" em meio a ameaças de boicote de parte dos presidentes da região.



"Confiamos em que haverá uma forte participação", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, durante uma coletiva de imprensa remota.



"Além dos chefes de Estado e representantes do governo, também esperamos receber membros da sociedade civil, líderes jovens, diretores executivos, líderes empresariais de todo o hemisfério, tornando esta a cúpula mais inclusive até a atualidade", acrescentou.



Price disse que já foram enviados os primeiros convites para o evento, que os Estados Unidos sediam pela primeira vez desde a reunião inaugural de 1994 e à qual o presidente americano assistirá pela primeira vez desde 2015 após a ausência de Donald Trump, em Lima, em 2018.



"A primeira leva de convites saiu ontem (quinta-feira). Como é praxe no caso da cúpula, ainda estamos considerando convites adicionais e enviaremos a lista final assim que todos tiverem sido enviados", detalhou.



São muitas as especulações sobre quem será convidado e quem comparecerá desde que Cuba denunciou no fim de abril ter sido excluída dos preparativos.



O chefe da diplomacia americana para as Américas, Brian Nichols, disse então que Cuba, Nicarágua e Venezuela "não respeitam" os preceitos democráticos "e, portanto", não espera sua presença.



O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reagiu, afirmando que não irá "se todos não forem convidados". Seu contraparte da Bolívia, Luis Arce, anunciou o mesmo. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, também pôs em dúvida sua participação.



"Não nos interessa ir", destacou o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.



O Chile não condicionou sua participação a não haver exclusões, mas a chanceler, Antonia Urrejola, pediu que a convocação seja "o mais ampla possível" e lembrou que deixar países de fora deste fórum "não tem dado certo".



Por diferentes razões, o presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, já anunciou que não irá, enquanto seu colega brasileiro, Jair Bolsonaro, informou na segunda-feira que "ainda estava decidindo".



Price disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, "manteve vários telefonemas com seus contrapartes", sem detalhar o conteúdo.



"Nossa agenda é nos concentrarmos em trabalhar juntos quando se trata dos desafios centrais que nosso hemisfério enfrenta", ressaltou, destacando a recuperação da pandemia de covid-19, a migração "sem precedentes" e a mudança climática.



"Há muito do que falar", assegurou.