Canadá proíbe comércio de artigos de luxo com a Rússia

O Canadá anunciou nesta sexta-feira (20) a proibição do comércio de artigos de luxo com a Rússia e acrescentou outras 14 pessoas, entre elas oligarcas russos, à sua lista de sanções impostas após a invasão da Ucrânia.



A iniciativa "ajudará a diminuir a capacidade dos oligarcas russos de escapar das restrições em outros mercados de produtos de luxo", afirmou em nota o governo canadense.



Entre os bens proibidos estão álcool, joias e roupas, assim como aqueles "que poderiam ser usados na produção e na fabricação de armas por parte da Rússia".



Ottawa proibiu ainda a importação de mariscos, pescado e diamantes não industriais.



O Canadá, que impôs sanções a mais de 1.000 indivíduos e organizações desde a invasão russa da Ucrânia, também anunciou a sanção a outras 14 pessoas, entre elas oligarcas russos, seus familiares e pessoas próximas ao regime de Vladimir Putin.



Nesta sexta, a ministra de Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse que se preocupava que uma nova "etapa da guerra" ameaçasse a segurança alimentar mundial.



"Cada tonelada de grãos que pudermos tirar da Ucrânia salvará uma vida", disse Joly à AFP, acrescentando que o Canadá está em conversas com este país e a Romênia para tentar que seja possível exportar a produção ucraniana.