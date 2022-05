Ataque "indiscriminado" com faca deixa três feridos na Noruega

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um ataque "indiscriminado" com faca nesta sexta-feira no sudeste da Noruega, anunciou a polícia local.



Um suspeito foi detido, informou a polícia, que não revelou de maneira imediata os motivos do ataque.



"Até o momento: três pessoas feridas, uma pessoa ferida em estado grave", afirma a conta no Twitter da polícia.



Poucos minutos depois, a força de segurança anunciou que tinha o "suposto autor da agressão sob controle".



Testemunhas ouvidas pela imprensa norueguesa afirmaram que diversas viaturas policiais e ambulâncias, assim como três helicópteros de assistência médica, foram enviadas ao local.



A agressão, "indiscriminada" segundo a polícia, aconteceu no vale de Numedal, na localidade de Nore.



A região fica ao norte de Kongsberg, cidade donde um ataque com arco e flecha deixou cinco mortos em outubro do ano passado.



O autor do crime, um dinamarquês com problemas psiquiátricos segundo especialistas, está sendo julgado na Noruega.