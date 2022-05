Nasceu o filho de Rihanna e A$AP Rocky, segundo o TMZ

Nasceu o primeiro filho da superestrela do pop Rihanna com o rapper A$AP Rocky, anunciou nesta quinta-feira (19) o site TMZ.



A cantora de sucessos como "Diamonds" e "Umbrella" deu à luz a um menino em 13 de maio, em Los Angeles, segundo esse site especializado na indústria do entretenimento.



Representantes do casal não responderam de imediato o pedido de confirmação da AFP.



Até o momento, não há mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe e do recém nascido. O nome do bebê também não foi divulgado.



Rihanna, de 34 anos, e A$AP Rocky, de 33, anunciaram que estavam esperando um filho em janeiro com uma série de fotos tiradas nas ruas cobertas de neve do Harlem, em que a cantora usava um longo casaco rosa parcialmente desabotoado que expunha sua barriga saliente apesar das temperaturas frias de Nova York.



Desde então, Rihanna desencadeou um frenesi dos paparazzi, aparecendo em looks de maternidade que mostravam sua crescente barriga.



Sinal de que o fim da gravidez estava próximo, no início desde mês Rihanna não compareceu ao MET Gala, em Nova York, um evento que não costuma perder.



Nos últimos anos, Robyn Rihanna Fenty, nascida em Barbados, tornou-se bilionária, transformando suas conquistas musicais em renomadas marcas de maquiagem, lingerie e alta moda.



Rumores de que ela e A$AP Rocky estavam namorando persistiram por anos antes de o casal confirmar o romance no ano passado.



Rihanna é o "amor da minha vida", declarou A$AP Rocky à revista GQ em maio de 2021.



No mês passado, A$AP Rocky, cujo de registro é Rakim Mayers, foi detido por sua suposta participação em um tiroteio que aconteceu em novembro de 2021 em Hollywood no qual uma pessoa ficou ferida. Após pagar fiança, o rapper está em liberdade condicional.