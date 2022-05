Faleceu Vangelis, autor das trilhas de 'Blade Runner' e 'Carruagens de Fogo'

Vangelis, o compositor grego de trilhas sonoras de filmes como 'Blade Runner' e 'Carruagens de Fogo', faleceu aos 79 anos, informou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, nesta quinta-feira (19).



"Vangelis Papathanassiou não está mais conosco", tuitou o primeiro-ministro. "O mundo da música perdeu o (artista) internacional Vangelis", acrescentou.



Em mais de 50 anos de carreira, o artista conhecido apenas como Vangelis encontrou inspiração na exploração espacial, na natureza, na arquitetura futurista, no Novo Testamento e no movimento estudantil de maio de 1968 na França.



Pioneiro da música eletrônica, este gênio autodidata dos teclados sempre gostou de experimentar, passando facilmente do rock psicodélico e do sintetizador à música étnica e ao jazz.



Sua trilha sonora para "Carruagens de Fogo" ganhou um Oscar em 1982, quando competiu com a trilha de John Williams para o primeiro filme de Indiana Jones.



Este tema, que liderou as listas de sucessos nos Estados Unidos, também teve grande impacto no Reino Unido e foi usado nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.



"Sua maestria e sua inspiração tempestuosa na criação de sons, totalmente originais, criaram um público mundial", disse a ministra da Cultura grega Lina Mendoni, assegurando que Vangelis "foi ecumênico".



Suas trilhas sonoras também incluem 'Missing - O Desaparecido', de Costa-Gavras, 'Lua de Fel' de Roman Polanski e 'Alexander' de Oliver Stone.



Também compôs músicas para balé e teatro, bem como o tema da Copa do Mundo de futebol em 2002.



- Menino prodígio -



Evangelos Odysseas Papathanassiou nasceu em 1943 no povoado de Agria, perto de Volos (centro da Grécia).



Foi um menino prodígio e deu seu primeiro concerto de piano aos seis anos, sem nunca ter feito aulas.



"Nunca estudei música", disse ele à revista grega Periodiko em 1988, lamentando a crescente "exploração" imposta pelos estudos de música e os meios de comunicação.



"Você pode vender um milhão de discos e se sentir fracassado. Ou pode não vender nada e se sentir muito feliz", disse na ocasião.



Após estudar pintura na Escola de Artes de Atenas, Vangelis se uniu à banda de rock grega "Forminx" na década de 1960.



Seu sucesso foi afetado pela chegada da junta militar em 1967, que restringiu a liberdade de expressão.



Tentando chegar ao Reino Unido, ficou bloqueado em Paris durante o movimento estudantil de maio de 1968 e, junto com outros dois exilados gregos, Demis Roussos e Lucas Sideras, formou uma banda de rock progressivo, "Aphrodite's Child".



A banda vendeu milhões de álbuns com sucessos como "Rain and Tears", antes de se dissolver em 1972.



Ao se mudar para Londres em 1974, Vangelis criou os estúdios Nemo, "um laboratório de som", que produziu a maioria de seus álbuns.



- "O sucesso é traiçoeiro" -



"O sucesso é doce traiçoeiro", admitiu o compositor à revista The Observer em 2012. "Ao invés de conseguir avançar livremente e fazer realmente o que você quer fazer, fica bloqueado e é obrigado a se repetir", explicou.



Em uma entrevista em 2019 aos Los Angeles Times, o músico falou de seu trabalho no filme "Blade Runner", de Ridley Scott.



"Quando vi as imagens, percebi que isso era o futuro. Não é um bom futuro, logicamente. Mas é para lá que vamos", assegurou.



Vangelis, cujo nome foi usado em 1995 para batizar um planeta, tinha fascínio pelo espaço.



Em 1980, colaborou com a música do documentário científico Cosmos, ganhador do prêmio Carl Sagan.



Ele também compôs músicas para missões da Nasa (2001 Mars Odyssey e 2011 Juno Jupiter) e um de seus álbuns, indicados ao Grammy, foi inspirado na missão da sonda espacial Rosetta em 2016.



Nos últimos anos de sua vida, Vangelis dividiu seu tempo entre Paris, Londres e Atenas, permanecendo sempre discreto sobre sua vida privada.