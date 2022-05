Faleceu o compositor grego Vangelis, autor de 'Blade Runner'

Vangelis, o compositor grego de trilhas sonoras para filmes como 'Blade Runner' e 'Carruagens de Fogo', faleceu aos 79 anos, informou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, nesta quinta-feira.



"Vangelis Papathanassiou não está mais conosco", tuitou o primeiro-ministro. "O mundo da música perdeu o (artista) internacional Vangelis", acrescentou.



Pioneiro da música eletrônica, este autodidata inspirava-se na exploração espacial, na natureza, na arquitetura futurista, no Novo Testamento ou no movimento estudantil de maio de 1968 na França.



Sua trilha sonora para "Carruagens de Fogo" ganhou um Oscar em 1982, quando competiu com a trilha de John Williams para o primeiro filme de Indiana Jones.



"É com grande tristeza que anunciamos que o grande grego Vangelis Papathanassiou faleceu na noite de terça-feira, 17 de maio", disse seu advogado à agência de notícias grega ANA nesta quinta-feira.



Segundo a mídia grega, Vangelis morreu de coronavírus na França, onde vivia em certas temporadas.



Mitsotakis também observou que o nome do meio de Vangelis era Ulysses.



"Para nós gregos, isso significa que ele começou sua grande jornada nas Carruagens de Fogo. De lá, sempre nos enviará suas notas", escreveu Mitsotakis no Twitter.



Suas trilhas sonoras também incluem 'Missing - O Desaparecido' de Costa-Gavras, 'Lua de Fel' de Roman Polanski e 'Alexander' de Oliver Stone.