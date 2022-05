Filial russa do Google planeja declarar falência

A filial russa do Google anunciou sua intenção de declarar falência depois que as autoridades russas confiscaram sua conta bancária, mas disse que continuaria a fornecer seus serviços gratuitos.



"O Google Rússia publicou um aviso sobre sua intenção de declarar falência", confirmou um porta-voz do grupo à AFP.



"A apreensão pelas autoridades russas da conta bancária do Google Rússia impede que nosso escritório na Rússia continue operando, contratando ou pagando nossos funcionários, fornecedores e vendedores e cumprindo outras obrigações", disse o porta-voz.



O Google destacou, porém, que continuará a fornecer seus serviços gratuitos na Rússia, incluindo YouTube, Gmail e Maps.



Um tribunal russo condenou em abril o grupo americano a uma multa de 11 milhões de rublos (cerca de 132.000 dólares) por não ter removido conteúdo "proibido" sobre a ofensiva russa na Ucrânia.



A Rússia também prometeu represálias no mês passado depois que a conta do YouTube da câmara baixa do Parlamento russo foi fechada. Vários canais de veículos pró-Kremlin também foram bloqueados.



Em março, a agência de controle das telecomunicações russa, Roskomnadzor, acusou o Google e o YouTube de atividades "terroristas". Twitter, Instagram e muitos meios de comunicação independentes estão bloqueados.



