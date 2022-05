A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quinta-feira (19) a aprovação do uso emergencial da vacina Convidecia do laboratório chinês CanSino Biologics, no momento em que Pequim luta contra um surto de covid.



A vacina, que usa a técnica de adenovírus humano modificado, é administrada em apenas uma dose e está recomendada pela OMS para todos as faixas etárias a partir dos 18 anos.