EUA irão importar leite para bebês em fretes aéreos militares

O governo dos EUA irá organizar uma ponte aérea para importar leite em pó para bebês por meio de aviões comerciais fretados pelas Forças Armadas para suprir a escassez do produto, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira.



O Departamento de Defesa "usará seus contratos com companhias aéreas de carga, como fez para transportar materiais nos primeiros meses da pandemia. A conexão aérea por rotas regulares irá agilizar a importação e distribuição de leite em pó e servirá de apoio imediato enquanto as fabricantes aumentam a produção", e os esforços para a operação aérea são redobrados.



O presidente dos EUA, Joe Biden,mencionou a lei de produção de defesa para dar prioridade às fabricantes do produto para bebês.



O desespero pela fórmula infantil cresce entre as famílias americanas, em meio à tempestade perfeita de problemas na rede de abastecimento e recalls em massa do produto. A taxa média de desabastecimento de leite em pó para bebês chegou a 43% no começo do mês, segundo a Datasembly, que colheu informações de mais de 11.000 vendedores.