Wall Street volta a ter um dia de forte queda

Wall Street teve mais um dia de fortes perdas nesta quarta-feira (18), um dos piores desde 2020 para os principais índices, depois de registar uma recuperação na terça-feira, após uma série de notícias medíocres no setor das vendas no varejo, que geram temor sobre o consumo nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones despencou 3,57% a 31.490,97 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq mergulhou 4,73% a 11.418,15 pontos. O S&P; 500, por sua vez, perdeu 4,03% e voltou a ficar abaixo dos 4.000 pontos em 3.924,18 unidades.



A forte queda das ações dos supermercados Target (-24,87% a 161,73 dólares) - uma queda rara no setor do varejo - dominou as atenções dos investidores, pois mostra que a alta dos preços começa a pesar sobre o consumo e os lucros das empresas.



A empresa viu seus ganhos trimestrais divididos por dois e seu presidente, Brian Cornell, queixou-se das altas dos custos. Ele advertiu que as vendas cairiam em 2023, e ressaltou que os custos de combustível e fretes caíram.



"A Target apresentou estas perspectivas horríveis de resultados", comentou Karl Haeling, da LBBW.



"E em seguida, a liquidação do mercado se retroalimentou e quanto mais caíam os índices, mais o mercado se preocupava com os resultados futuros, as margens operacionais, de recessão, e paro por aqui...", acrescentou.



"As pessoas compram cada vez menos os produtos caros e recorrem a produtos genéricos", destacou Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



"Os (cidadãos) de baixa renda compram no Walmart; os de renda média são pessoas que compram na Target. Portanto, (a inflação) está começando a subir a pirâmide", destacou.



"A realidade não é muito boa para o consumo. É preciso ser realista", concluiu.



Outras marcas também caíram: a Best Buy, especialista em eletrônica, recuou quase 11%, enquanto a loja de artigos populares Dollar Tree caiu 14,42%.



Todos os setores do S&P; 500 fecharam no vermelho.



Os grandes nomes da tecnologia também caíram: a Amazon recuou 7,16% a 2.142,25 dólares, a Apple 5,64% a 140,82 dólares, e a Netflix 7,02% a 177,19 dólares.



O Dow Jones e o S&P; 500 estão em valores mínimos desde março de 2021. O Nasdaq está no mesmo nível de novembro de 2020.



"A venda maciça de hoje (quarta-feira) diz respeito à capacidade das empresas de repercutir custos mais elevados. Não fazíamos a pergunta e tivermos a resposta de alguma forma com os resultados" da Target em particular, resumiu Quincy Krosby, da LPL Financial.