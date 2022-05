Relator de liberdade de expressão da CIDH recebe denúncias no Peru

A imprensa peruana denunciou restrições à informação, disse nesta quarta-feira o relator especial sobre liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em visita a Lima.



"Vemos informações muito sensíveis, valiosas, sobre obstruções e restrições à cobertura da gestão estatal em geral", disse o relator Pedro Vaca.



"Recebemos queixas sobre os poderes Executivo e Legislativo", acrescentou Vaca, após reuniões com sindicatos da imprensa nesta segunda e terça-feira. "(Vamos) incentivar que os padrões internacionais sejam cumpridos, não é um bom sinal que os Estados sejam herméticos."



O relator visita o país "com o objetivo de fazer um levantamento da situação da liberdade de expressão", segundo a OEA. Ele se reuniu em Lima com dirigentes da Associação Nacional de Jornalistas, do Conselho da Imprensa Peruana e do Instituto de Imprensa e Sociedade (IPYS).



Vaca será recebido amanhã pelo presidente peruano, o esquerdista Pedro Castillo, e pela chefe do Congresso, a direitista María de Carmen Alva. O objetivo de sua missão é avaliar as condições em que a imprensa realiza seu trabalho e elaborar um relatório com recomendações sobre "a promoção e proteção do direito à liberdade de expressão no Peru".



"Pedimos ao relator que venha porque existe uma situação de deterioração do espaço informativo devido às ideias e ações do governo", disse à AFP o diretor-executivo do IPYS, Ricardo Uceda. Os sindicatos denunciam o "estreitamento do espaço informativo para realizar seu trabalho, a hostilidade envolvendo os repórteres e a falta de acesso à informação pública".