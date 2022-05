EUA reabrem embaixada em Kiev, segundo Departamento de Estado

Os Estados Unidos reabriram nesta quarta-feira (18) sua embaixada em Kiev, após um fechamento de três meses devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, informou o Departamento de Estado.



"O povo ucraniano, com nossa assistência em segurança, defendeu sua pátria contra a invasão inconcebível da Rússia e, como resultado, a bandeira dos Estados Unidos está novamente tremulando na embaixada", declarou em comunicado o secretário de Estado, Antony Blinken.



"Com orgulho, estamos com o governo e o povo da Ucrânia, e seguimos apoiando-os enquanto defendem o seu país da brutal guerra de agressão do Kremlin", acrescentou.



O Departamento de Estado fechou a embaixada em Kiev em 14 de fevereiro, 10 dias antes de as tropas russas cruzarem a fronteira em um esforço há muito esperado para derrubar o governo ucraniano e instalar outro pró-Moscou.



Nos três meses de fechamento em Kiev, os diplomatas americanos continuaram oferecendo seus serviços em Lviv, no oeste da Ucrânia, e passando algumas noites na vizinha Polônia por motivos de segurança.



O retorno a Kiev acontece semanas depois que as forças ucranianas derrotaram os esforços russos para assumir o controle do norte da Ucrânia e da capital, e que a guerra passou a se concentrar no leste e no sul do país.



"Ao darmos este passo crucial, implementamos medidas adicionais para aumentar a segurança de nossos colegas que estão retornando a Kiev e melhoramos nossas medidas e protocolos de segurança", disse Blinken.