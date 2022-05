Blue Origin adia seu quinto voo espacial tripulado

Previsto para esta sexta-feira (20) com seis passageiros a bordo, o quinto voo de turismo espacial da Blue Origin será adiado, após a detecção de problemas técnicos nas verificações finais do foguete New Shepard - anunciou a empresa nesta quarta (18).



"Durante nossas verificações finais do veículo, notamos que um dos sistemas de segurança do New Shepard não estava funcionando como esperado", disse a empresa do bilionário Jeff Bezos em um comunicado, sem dar mais detalhes.



"Por pura precaução, adiaremos a decolagem", informou.



Uma nova data para o lançamento, programado para acontecer no oeste do Texas, ainda não foi anunciada.



A tripulação inclui a engenheira Katya Echazarreta, a primeira mulher nascida no México a ir ao espaço.



Uma cidadã americana, Echazarreta, que também se tornará a mais jovem a cruzar a fronteira final, foi patrocinada pelo programa "Space for Humanity", que visa a democratizar o acesso ao espaço.



O preço que os turistas espaciais pagaram pela viagem, que dura apenas cerca de dez minutos, é desconhecido.



O próprio Bezos participou do primeiro voo tripulado do New Shepard, em julho de 2021. Desde então, o foguete também transportou o ator William Shatner, o icônico Capitão Kirk da série "Star Trek".



ORIGIN ENERGY