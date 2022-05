Marrocos suaviza restrições contra Covid para impulsionar turismo

O Marrocos retirou a exigência de um teste PCR para entrar em seu território, buscando favorecer o retorno do turismo, chave para a economia do país, anunciou o governo nesta terça-feira.



A decisão, que entra em vigor imediatamente, "foi tomada levando em conta a melhora da situação epidemiológica em nosso país", explica o comunicado do primeiro-ministro.



O governo de Aziz Akhannouch era pressionado por profissionais do turismo para salvar a temporada e reativar o setor, devastado por dois anos de pandemia.



"Estamos muito felizes. É uma decisão que deveria ter sido tomada antes, mas o principal é que foi feito", disse à AFP Lahcen Zelmat, presidente da Federação Nacional da Indústria Hoteleira.



O passaporte sanitário continuará sendo obrigatório para entrar no Marrocos.