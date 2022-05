EUA autoriza reforço de vacina anticovid para crianças de 5 a 11 anos

As crianças de 5 a 11 anos poderão receber uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 do laboratório Pfizer, anunciaram nesta terça-feira (17) as autoridades sanitárias americanas.



A Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos autorizou a dose de reforço para essa faixa etária "para fornecer uma proteção contínua contra a covid-19", explicou o órgão em um comunicado.



Um comitê de especialistas dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) se reunirá na quinta-feira para deliberar sobre o tema e definir a recomendação da dose de reforço, que deve ser aplicada pelo menos cinco meses depois da primeira série de duas injeções.



A dose utilizada é de 10 microgramas, tanto para as imunizações iniciais como para as doses extras (em comparação com 30 microgramas destinados aos maiores de 12 anos).



A autorização da FDA chega em um momento que os Estados Unidos registram um aumento dos contágios de covid, com quase 90 mil casos declarados por dia. As hospitalizações também aumentaram.



A covid-19 "tende a ser menos grave nas crianças que nos adultos", indicou o chefe da FDA, Robert Califf em nota. Mas "a onda ligada à variante ômicron adoeceu mais as crianças, provocou mais hospitalizações e deixou bebês com sequelas no longo prazo", alertou.



Os Estados Unidos têm 28 milhões de crianças com entre 5 e 11 anos.



Os americanos maiores de 50 anos já estão aptos para uma segunda dose de reforço (a quarta dose ao todo).



