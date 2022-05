O presidente americano, Joe Biden, receberá os líderes da Suécia e da Finlândia na Casa Branca, na quinta-feira (19), após o pedido destes países para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em meio à invasão russa da Ucrânia.



A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean, informou que o presidente finlandês, Sauli Niinisto, e a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, vão-se reunir com Biden para discutir "as candidaturas à Otan e a segurança europeia", assim como "o fortalecimento das nossas estreitas parcerias em uma variedade de questões globais e o apoio à Ucrânia".