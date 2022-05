Xangai declara que atingiu taxa de "covid zero" mas milhões de pessoas permanecem confinadas

A cidade de Xangai declarou nesta terça-feira (17) que alcançou a taxa de "covid zero" em todos os distritos, mas o anúncio provocou piadas nas redes sociais, porque milhões de pessoas continuam em confinamento na maior metrópole da China.



A China, que enfrenta o foco mais grave de covid desde o início da pandemia, adotou duras restrições no início de abril para conter os contágios.



A insistência do governo em mater a política para sufocar o surto provocado pela variante ômicron gerou protestos incomuns contra as autoridades diante do confinamento prolongado, da escassez de alimentos e dos problemas de distribuição.



"Os 16 distritos de Xangai já alcançaram 'covid zero' a nível comunitário", afirmou o secretário de Saúde, Zhao Dandan, à imprensa.



Isto significa que os quase 1.000 casos de covid-19 registrados nesta terça-feira foram detectados fora das áreas de quarentena, informaram as autoridades da cidade.



O vice-prefeito Chen Tong anunciou no domingo que a cidade teria uma reabertura por etapas do comércio durante a semana, mas não divulgou um calendário.



Milhões de pessoas, no entanto, permanecem em confinamento em suas residências em Xangai nesta terça-feira.



A estratégia "covid zero" da China inclui o fechamento das fronteiras, quarentenas prolongadas, testes em larga escala para a população e confinamentos.



O anúncio desta terça-feira foi recebido com ironia nas redes sociais.



"Se a sociedade alcançou um nível de covid zero, por que os moradores do distrito de Songjiang só podem sair de casa a cada dois dias?", questionou uma pessoa na rede social Weibo.



Outra perguntou se esta não é uma "Xangai de um universo paralelo".



A imprensa chinesa divulgou nesta terça-feira imagens de pessoas em uma longa fila diante de uma das estações ferroviárias de Xangai após a retomada do serviço.



Porém, os moradores só podem sair da cidade com uma autorização e depois de passar por vários testes.



