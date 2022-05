Argentina enfrenta quarta onda de Covid

A Argentina começa a enfrentar a quarta onda de Covid-19, afirmou nesta segunda-feira a ministra da Saúde, Carla Vizzotti, diante de um aumento acentuado do número de infectados, embora sem um crescimento do número de mortos ou internados.



"Começamos hoje na Argentina a quarta onda da Covid-19, que nos encontra em uma situação totalmente distinta", declarou a ministra durante um encontro com os ministros provinciais da Saúde na localidade patagônica de Villa La Angostura.



No balanço semanal divulgado neste domingo, foram notificados 33.989 casos, 92% a mais do que os 17.646 casos da semana anterior. O número de internados permaneceu estável, passando de 295 para 300 em todo o país. Na última semana, 47 pessoas morreram de Covid, enquanto 76 perderam a vida na semana anterior.



Com uma população de 45 milhões de pessoas, a Argentina soma 9.135.308 casos da doença e 128.776 mortos desde o começo da pandemia, segundo dados oficiais. Carla Vizzotti descartou planos de retomar os confinamentos.



Semanas atrás, a Argentina começou a aplicar a quarta dose de vacina nos maiores de 50 anos. Um total de 83% dos argentinos tomaram duas doses, enquanto 49% receberam uma ou duas doses de reforço.