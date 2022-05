França apoiará Finlândia e Suécia em caso de agressão (presidência)

A França "ficará ao lado da Finlândia e da Suécia" em caso de agressão, declarou nesta segunda-feira (16) a Presidência francesa depois que os dois países anunciaram sua adesão à Otan.



"Qualquer Estado que pretenda pôr à prova a solidariedade europeia mediante uma ameaça ou agressão contra sua soberania por qualquer meio deve ter a certeza de que a França estará ao lado da Finlândia e da Suécia", escreveu a Presidência francesa em nota.



"A França reafirma seu compromisso, em virtude do artigo 42.7 do Tratado da União Europeia, e está disposta a reforçar a cooperação na matéria da defesa e da segurança com estes dois parceiros, mediante consultas estratégicas de alto nível e uma maior interação militar", acrescentou o Eliseu.



O artigo 42.7 do Tratado de Lisboa é uma cláusula de defesa mútua entre os Estados-membros da UE.



A Rússia informou nesta segunda que a adesão da Suécia e da Finlândia ao Tratado do Atlântico Norte (Otan), em resposta à ofensiva russa contra a Ucrânia era um erro que afetaria a segurança do continente europeu.