Kamala Harris lidera delegação dos EUA em encontro com novo líder dos Emirados

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lidera nesta segunda-feira (16) uma delegação de alto nível de seu país para uma reunião com o novo líder dos Emirados Árabes Unidos, na tentativa de reparar os fragilizados laços entre Washington e esta federação de monarquias petroleiras do Golfo.



Trata-se da maior delegação americana a visitar os Emirados desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo no ano passado. Harris está acompanhada dos secretários de Estado, Antony Blinken, e da Defesa, Lloyd Austin, assim como do diretor da CIA (a Agência Central de Inteligência), William Burns.



O enviado especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, e o coordenador para Oriente Médio e Norte da África do Conselho de Segurança Nacional, Brett McGurk, também integram a delegação.



O emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed, conhecido como "MBZ", foi eleito presidente da federação no sábado (14), um dia após a morte de seu irmão, Khalifa ben Zayed. Há anos, "MBZ" já dirigia o país, "de facto", devido ao estado de saúde de seu irmão.



No encontro, Harris parabenizou o novo líder e também expressou suas condolências. A vice-presidente americana destacou que os Emirados são um "amigo e um parceiro" de Washington.



"Aqui estamos como delegação (...) para reafirmar o compromisso compartilhado que temos com a segurança e a prosperidade da região", afirmou.



Líderes de vários países tem procurado Abu Dhabi para manifestar suas condolências, mas também como um sinal da crescente importância dos Emirados.



Esta importante delegação americana parece ter como missão reparar as relações estremecidas desde que Biden substituiu o republicano Donald Trump na Casa Branca, em janeiro de 2021.



As relações se viram afetadas pela recusa de Abu Dhabi de condenar a invasão russa da Ucrânia e pela reabertura das negociações indiretas dos Estados Unidos com o Irã sobre seu programa nuclear. Os Estados do Golfo acusam o Irã de criar uma instabilidade regional.



Em março, o embaixador dos Emirados nos EUA, Yusef al-Otaiba reconheceu que as relações entre os dois países estavam submetidas a uma "prova de estresse".



O secretário Antony Blinken chegou a Abu Dhabi hoje cedo, antes do restante da delegação e expressou sua "calorosa felicitação" ao novo presidente dos Emirados.



"Levará consigo o legado do xeque Khalifa ben Zayed. Continuaremos a manter, no futuro, uma estreita colaboração entre nossos dois povos", declarou.



Os Emirados abrigam tropas americanas e têm sido, há décadas, um aliado estratégico dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, aproximaram-se econômica e politicamente da Rússia nos últimos anos.