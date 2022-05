Etiópia expulsa correspondente do 'The Economist'

O correspondente da revista The Economist na Etiópia foi expulso após ser acusado de um "enfoque errado" em seu trabalho jornalístico, disse a publicação nesta segunda-feira (16), confirmando uma informação das autoridades etíopes.



"Em 13 de maio, o governo etíope retirou o credenciamento de imprensa de Tom Gardner, correspondente do 'The Economist' em Adis Abeba. Depois, disseram a ele que tinha 48 horas para deixar o país", afirmou a revista em um comunicado nesta segunda.



O motivo da expulsão de Gardner foi um enfoque jornalístico "errado", indica a nota, que destaca seu trabalho "profissional" e "imparcial".



Em maio de 2021, as autoridades etíopes expulsaram o correspondente do jornal The New York Times do país, Simon Marks.



De acordo com The Economist, seu jornalista havia visitado o Tigré, uma região do norte assolada por um conflito armado entre o governo federal e os rebeldes tigrenses desde novembro de 2020.