Pelo menos 20 mortos na República Democrática do Congo em ataque rebelde

Pelo menos 20 civis morreram na semana passada em Ituri, no noroeste da República Democrática do Congo, em um ataque atribuído ao ADF (Forças Democráticas Aliadas), informaram organizações que acompanham o conflito nesta segunda-feira (16).



Segundo Dieudonné Malangay, vice-presidente da sociedade civil da entidade administrativa de Walese Vonkutu, o ataque ocorreu na noite de quinta para sexta-feira, em Monge, na cidade de Idohu.



"Um sobrevivente me disse ter contado 30 corpos", informou Malangay, entrevistado em Bunia, capital de Ituri.



Na ausência de acesso ao local do ataque por razões de segurança, a Cruz Vermelha local não pôde confirmar o balanço, mas foi informada sobre o "massacre de pelo menos 30" pessoas.



O território Irumu (sul de Ituri), está situado na fronteira com a província de Kivu do Norte.



A região, afetada pela violência de grupos armados há mais de 25 anos, é alvo de frequentes ataques sangrentos do grupo ADF, apresentado pela organização jihadista Estado Islâmico como seu braço armado na África Central.