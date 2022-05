Ataques extremistas deixam dezenas de mortos em Burkina Faso

Quase 40 pessoas, incluindo integrantes do exército e civis, morreram no sábado nas regiões norte e leste de Burkina Faso em três ataques supostamente executados por extremistas, informaram à AFP fontes locais e das forças de segurança.



O ataque mais violento teve como alvos os Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP, auxiliares civis do exército) na região do Sahel (norte) e deixou quase 20 mortos, "incluindo oito VDP".



No mesmo dia, cinco VDP e um civil morreram na mesma região.



Na região sudeste, perto da fronteira com Togo e Benin, 15 civis morreram em um contra um comboio escoltado por VDP.



Os VDP, com treinamento insuficiente e poucos equipamentos, pagam um preço elevado na luta contra os extremistas no país.



Burkina Faso, sobretudo no norte e leste, é alvo de ataques desde 2015 por grupos armados, incluindo alguns vinculados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que deixaram mais de 2.000 mortos e forçaram o deslocamento de 1,8 milhão de pessoas.