Rei saudita deixa o hospital após exames

O rei Salman da Arábia Saudita recebeu alta do hospital uma semana depois de ser internado para fazer exames, incluindo uma colonoscopia, informou a imprensa estatal.



Um vídeo divulgado pela Agência de Imprensa Saudita (SPA) no domingo à noite mostra o monarca de 86 anos saindo do Hospital Rei Faisal na cidade de Jidá, utilizando uma bengala e cercado por autoridades, incluindo o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman.



Ele recebeu alta "depois de fazer exames médicos e concluir com sucesso o plano de tratamento e o período de recuperação", afirmou a SPA no Twitter.



O reino tentou conter as especulações sobre a saúde do monarca, que governa o maior exportador de petróleo do mundo desde 2015.



A imprensa oficial informou na semana passada que os resultados da colonoscopia do rei foram "sólidos" e que os médicos "decidiram mantê-lo no hospital por um tempo para repouso".



