Parlamentares elegem Hassan Sheikh Mohamud como presidente na Somália

O parlamento da Somália elegeu neste domingo (15) Hassan Sheikh Mohamud como presidente pela segunda vez, enquanto o país do Chifre da África enfrenta uma insurgência islâmica, uma seca histórica e a ameaça da fome.



Após uma votação complexa com 36 candidatos, transmitida em televisão nacional, foram registrados 165 votos dos parlamentares a favor do ex-presidente Mohamud (2012-2017). Ele derrotou o presidente atual, Mohamed Abdullahi Mohamed, apelidado de "Farmajo".



Para a eleição, a capital foi colocada sob um toque de recolher que proibia qualquer atividade pública e todos os voos foram cancelados, informou uma fonte oficial à AFP.



Um recorde de 36 candidatos, entre eles apenas uma mulher, concorrem à eleição, realizada sob forte segurança em um hangar do aeroporto da capital Mogadíscio.



O chefe de Estado cessante, "Farmajo", era candidato à reeleição, algo que nenhum de seus antecessores conseguiu. Seu mandato terminou em fevereiro de 2021 sem um acordo entre os líderes regionais para organizar novas eleições.



Os legisladores decidiram então estender sua presidência por mais dois anos, mas isso provocou confrontos na capital que reacenderam memórias de décadas de guerra civil que devastaram o país a partir de 1991.



A Somália não realiza eleições diretas desde 1969, quando o ditador Siad Barré tomou o poder pela força.



Em vez disso, a eleição se dá por um complexo sistema indireto, no qual as assembleias dos estados e os delegados empossados por uma ampla gama de clãs e sub-clãs escolhem seus legisladores que, por sua vez, definem o presidente.



Para ser nomeado, um candidato precisa reunir o apoio de dois terços dos parlamentares. Se ninguém atingir esse mínimo, são organizadas até mais duas votações entre os candidatos mais votados.



As afiliações dos diferentes clãs são ajustadas dependendo de quem passa para um próximo turno, o que torna o resultado "notoriamente difícil de prever", explica Omar Mahmood, analista do International Crisis Group.