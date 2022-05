Capital ucraniana modifica nome de simbólico monumento soviético

A cidade de Kiev mudou, neste sábado (14), o nome do "Arco da Amizade dos Povos", um monumento da era soviética que celebra as relações com Moscou, por "Arco da Liberdade do Povo Ucraniano".



"A Câmara Municipal decidiu hoje 'descomunizar' o nome do 'Arco da Amizade dos Povos'. A partir de agora, se chamará 'Arco da Liberdade do Povo Ucraniano'", informou no Telegram o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.



Além disso, os vereadores aprovaram "uma lista de mais de 40 monumentos e sinalizações memoriais que deverão ser retiradas das ruas e de edifícios da capital para serem enviados ao museu do totalitarismo", acrescentou.



Contudo, a tarefa de colocar novos nomes a muitos lugares levará tempo e ficará a cargo de "especialistas", em particular historiadores, "para evitar decisões precipitadas", advertiu Klitschko.



O "Arco da Amizade dos Povos" é um imponente arco metálico de 35 metros de altura, erguido no centro de Kiev em 1982. Fazia parte de uma composição que continha as efígies de dois trabalhadores - um russo e um ucraniano - desmontada no mês passado.



Muitos moradores de Kiev pedem mudanças nos nomes de lugares relacionados com Rússia e Belarus, um país que apoia a invasão russa da Ucrânia, ordenada pelo presidente Vladimir Putin em 24 de fevereiro.