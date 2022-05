O governo da Turquia se declarou aberto a discutir a possibilidade de adesão de Finlândia e Suécia à Otan, apesar de considerar que os dois países nórdicos são santuários de "organizações terroristas" curdas.



"A ampla maioria da população turca é contrária à adesão destes países, que apoiam o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), uma organização terrorista", disse o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu.



"Mas são temas que, evidentemente, devemos abordar com nossos aliados na Otan e com estes países", acrescentou.