Incêndio deixa 27 mortos em Nova Délhi, segundo serviços de emergência

Um incêndio em um edifício da capital indiana, Nova Délhi, deixou 27 mortos e dezenas de feridos, informaram os serviços de emergência do país nesta sexta-feira (13).



As chamas tiveram início em um imóvel comercial no oeste da capital à tarde e foram controladas à noite. O motivo do incidente é desconhecido.



"Foram recuperados 27 corpos carbonizados do edifício e quase duas dezenas de pessoas feridas estão em tratamento", disse à AFP Satpal Bharadwaj, encarregado local do corpo de bombeiros.



O bombeiro afirmou que havia cerca de 70 pessoas no prédio quando começou o incêndio. "Não havia saída de incêndio e a maioria das pessoas morreu asfixiada", explicou.



Diversas fontes indicavam um balanço de feridos maior.



Sunil Choudhary, vice-chefe dos bombeiros de Délhi, informou que havia "mais de 25 pessoas" feridas, entre elas as que pularam do edifício para escapar das chamas.



Mais de 40 pessoas sofreram queimaduras e foram hospitalizadas, segundo relatos da imprensa. Entre 60 e 70 pessoas foram resgatadas do prédio, de acordo com a mídia local, com informações da polícia.



O grande incêndio começou em um prédio comercial de quatro andares na zona oeste de Délhi no final da tarde.



Segundo o jornal Times of India, o proprietário do prédio foi detido.



Os incêndios são comuns na Índia devido a más práticas de construção e falta de conformidade com os regulamentos de segurança.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ofereceu suas condolências às famílias das vítimas no Twitter.



"Extremamente triste pela perda de vidas devido à um trágico incêndio em Délhi. Meus pensamentos estão com as famílias em luto. Desejo uma rápida recuperação aos feridos", escreveu.