Blue Origin agenda voo espacial com brasileiro para 20 de maio

A empresa espacial Blue Origin anunciou, nesta sexta-feira (13), o próximo voo de seu foguete para o dia 20 de maio, com seis passageiros a bordo, entre eles o primeiro turista espacial brasileiro, o engenheiro Victor Correa Hespanha.



A decolagem está prevista para as 08h30 (10h30 em Brasília) da região oeste do Texas, Estados Unidos. Este será o quinto voo espacial tripulado da companhia do magnata Jeff Bezos.



O mineiro Victor Hespanha, engenheiro de produção de 28 anos, será o primeiro 'criptonauta' da história.



Quando embarcar no foguete New Shepard, da companhia de Besos, ele realizará um sonho de criança com a ajuda da Crypto Space Agency (CSA), uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação.



Hespanha garantiu sua vaga ao adquirir um NFT (tolkien não fungível) pela primeira vez, no que a CSA descreveu, em nota, como "um momento histórico que começa a revelar o impacto na vida real" que a web.3 e em particular os NFTs podem ter, "ao tornar a viagem espacial acessível para pessoas comuns".



"Eu comprei [o NFT] pensando na valorização potencial", disse Hespanha, citado no comunicado. "Eu nunca imaginei que o meu seria sorteado".



Hespanha será o segundo brasileiro a viajar ao espaço, depois do então astronauta Marcos Pontes, em 2006. Além do engenheiro de Minas Gerais, o voo levará a primeira mulher nascida no México, Katya Echazarreta.



Nascida em Guadalajara há 26 anos, Echazarreta se tornará a americana mais jovem a viajar ao espaço, graças ao programa de astronautas civis patrocinado pela Space for Humanity (Espaço para a Humanidade).



Sua vida encarna o sonho americano de milhares de famílias imigrantes com começo difícil. Ela chegou ao país aos sete anos e o processo de imigração a manteve distante de sua família durante cinco anos.



A Blue Origin transportará seus clientes pela Linha Karman, que marca o início do espaço segundo a convenção internacional, a uma altitude de 100 km. O voo dura apenas cerca de dez minutos no total, e o preço pago pelos turistas espaciais não foi divulgado.



Os passageiros podem se desprender de seus assentos, flutuar durante alguns instantes em gravidade zero, e admirar a curvatura da Terra através de grandes janelas.



O próprio Bezos participou do primeiro voo tripulado do New Shepard, em julho de 2021. Desde então, viajaram com a companhia o ator que interpreta o capitão Kirk da série Star Trek, William Shatner, e Laura Shepard Churchley, filha do primeiro americano a viajar ao espaço.