Catálogo do Pink Floyd pode ser vendido por 500 milhões de dólares

O catálogo musical do lendário grupo de rock britânico Pink Floyd é cobiçado pela Warner Music e pela BMG, empresa alemã de gestão aliada ao fundo americano KKR, informou o Financial Times.



O acordo pode ultrapassar US$ 500 milhões, segundo o jornal financeiro, citando fontes próximas ao caso.



Poderia até ultrapassar o valor da venda, efetuada no ano passado, do catálogo de Bruce Springsteen à Sony Music, cujo valor teria chegado a 550 milhões de dólares segundo a imprensa americana, um recorde, acrescenta o jornal.



A banda de rock, liderada por David Gilmour, é um dos grupos de maior sucesso da história, com canções emblemáticas como "Money", "Wish you were here" ou "Comfortably Numb", e 250 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, de acordo com o site bestsellingalbums.org.



As vendas de catálogos musicais de estrelas da música multiplicaram-se nos últimos anos, com os de David Bowie, Bob Dylan, Sting ou Tina Turner alcançando centenas de milhões de dólares.



