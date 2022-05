As autoridades da região separatista georgiana pró-russa da Ossétia do Sul anunciaram nesta sexta-feira que organizarão um referendo em 17 de julho sobre sua integração à Rússia.



O "presidente" Anatoly Bibilov "assinou um decreto sobre a realização de um referendo na República da Ossétia do Sul", disseram em comunicado, referindo-se à "aspiração histórica" dos habitantes desta região georgiana de aderir à Rússia, da qual é limítrofe.