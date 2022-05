Morre policial israelense ferido em operação militar perto de Jenin, na Cisjordânia

Um policial israelense ferido nesta sexta-feira (13) em uma operação do exército perto da cidade palestina de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, morreu em consequência de suas feridas, informou o serviço do primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett.



"Hoje (sexta-feira), perdemos um verdadeiro herói, um valente combatente (...) que se colocou em perigo pela segurança de Israel", em uma operação perto de Jenin, frequente cenário de confrontos, como o da morte de uma jornalista palestina na quarta-feira, segundo um comunicado do primeiro-ministro.



Noam Raz tinha 47 anos e vivia em uma colônia israelense ao sul de Nablus, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, informou a polícia israelense.



Era membro da unidade especial Yamam, um comando da polícia.



De acordo com o exército israelense, Noam se feriu durante confronto com homens armados numa operação conjunta de várias unidades em Burqin, a poucos quilômetros de Jenin.



"Homens armados lançaram objetos explosivos e dispararam contra as forças (israelenses) que responderam abrindo fogo", indicou o exército em um comunicado.



Seu grupo tentava "deter indivíduos suspeitos de estarem implicados em atividades terroristas", informou exército.