Presidente dos Emirados Árabes Unidos morre aos 73 anos

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan, faleceu nesta sexta-feira aos 73 anos, após vários anos com problemas de saúde, anunciou a agência oficial de notícias do país.



"O ministério de Assuntos Presidenciais apresenta suas condolências ao povo dos Emirados Árabes Unidos e das nações árabes muçulmanas pela morte do chefe de Estado, que faleceu na sexta-feira 13 de maio", afirma um comunicado divulgado pela agência estatal WAM.



O governo decretou "luto oficial e as bandeiras a meio-mastro" por um período de 40 dias, com trabalhos suspensos nos setores público e privado nos três primeiros dias", acrescentou a agência.



O chefe de Estado raramente aparecia em público desde que sofreu um derrame cerebral em janeiro de 2014.



O xeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan sucedeu em novembro de 2004 seu pai, xeque Zayed bin Sultan Al Nahayan, presidente e pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, rico Estado do Golfo que reúne sete emirados, incluindo Dubai e a capital Abu Dhabi.



Desde o derrame cerebral de 2014, seu meio-irmão Mohamed Bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, conhecido como "MBZ", administra as questões do país e é considerado o governante de fato da monarquia petroleira com influência crescente.