Elon Musk anunciou, nesta sexta-feira (13), a suspensão temporária da compra do Twitter, à espera de detalhes sobre a proporção de contas falsas na rede social.



"O acordo sobre o Twitter fica em suspenso de maneira temporária", tuitou o presidente da Tesla e homem mais rico do mundo.



Depois dessa mensagem, a ação do grupo caiu em torno de 20% nas negociações eletrônicas prévias à abertura da Bolsa de Wall Street.