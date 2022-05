Explosão deixa um morto e 12 feridos no Paquistão

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas, nesta quinta-feira (12), em uma explosão em Karachi, no Paquistão, segundo a polícia, duas semanas depois de um ataque suicida de um grupo separatista vitimar quatro pessoas na mesma cidade.



A explosão foi registrada no bairro de Saddar, em Karachi, a cidade mais populosa do Paquistão, por volta das 23h00 locais (15h00 em Brasília).



"A investigação inicial sugere que o material explosivo foi colocado em uma motocicleta que estava estacionada perto de uma caçamba de lixo", disse o titular da delegacia local, Sajjad Khan.



Ainda não se sabe qual era o objetivo do ataque.



Khan disse que um veículo da guarda costeira ficou danificado durante o ataque e que a pessoa que morreu era um "transeunte".



No mês passado, uma terrorista suicida matou quatro pessoas, entre elas três cidadãos chineses, em um atentado contra um micro-ônibus que transportava funcionários de um programa cultural de Pequim na Universidade de Karachi.



O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA, na sigla em inglês) - um grupo que luta pela independência da maior e mais pobre província do Paquistão - reivindicou a autoria do ataque, que ocorreu em 26 de abril.



A China realiza investimentos gigantescos em energia e infraestrutura no Baluchistão, que são parte de um plano de 54 bilhões de dólares conhecido como Corredor Econômico China-Paquistão.



Porém, o programa colocou os cidadãos chineses na mira do grupo separatista, que alega que os moradores locais não recebem sua parte justa das riquezas dos recursos naturais da região.



No contexto geral, o Paquistão vem presenciando um aumento de ataques por parte de grupos militantes.



Segundo o Instituto de Estudos sobre Conflitos e Segurança do Paquistão, os ataques cresceram 24% entre os meses de março e abril.