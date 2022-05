Banco europeu consegue EUR 1 bilhão em doações para Ucrânia

A presidente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, Odile Renaud-Basso, anunciou que a instituição obteve doações 1 bilhão de euros (US$ 1,04 bilhão) durante sua assembleia geral anual para ajudar a Ucrânia.



Este montante se somará a um "fundo de resiliência" de 2 bilhões de euros que já foi desbloqueado no início da invasão russa da Ucrânia.



"Os doadores expressaram a intenção" de contribuir com 1 bilhão de euros para o banco "em resposta à guerra na Ucrânia", disse Renaud-Basso, em uma entrevista coletiva na cidade marroquina de Marrakech.



O banco previu esta semana que a economia ucraniana vai-se contrair 30% este ano, mais do que o previsto inicialmente.



A Ucrânia calcula que precisa de cerca de US$ 5 bilhões por mês apenas para cobrir seu déficit orçamentário. E também quer que os doadores contribuam com sua futura reconstrução.



Em uma mensagem de vídeo enviada na quarta-feira (11) ao Banco Europeu, o ministro ucraniano das Finanças, Sergiy Marchenko, pediu aos doadores internacionais que "maximizem" os esforços para ajudar seu país.



Segundo ele, Kiev pode cobrir apenas 62% de suas necessidades orçamentárias, excluindo-se os gastos militares.



A Ucrânia pressiona os países ocidentais por mais ajuda.



Na terça-feira (10), a Câmara de Representantes do Congresso americano aprovou um pacote de ajuda de US$ 40 bilhões para a Ucrânia. Se o pacote for aprovado no Senado, como se espera, a contribuição americana para a defesa e a ajuda humanitária à Ucrânia chegaria a quase US$ 54 bilhões.