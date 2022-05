Coreia do Norte lança três mísseis balísticos, afirma exército sul-coreano

A Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos, informou nesta quinta-feira (12) o exército da Coreia do Sul, poucas horas depois de Pyongyang anunciar os primeiros casos de covid-19 desde o início da pandemia.



"Nossos militares detectaram às 18h29 locais (6h29 de Brasília) três mísseis balísticos de curto alcance lançados a partir da zona de Sunan, em Pyongyang", afirmou o comandante do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, antes de acrescentar que os mísseis estavam orientados para o Mar do Japão.



O ministério da Defesa do Japão também confirmou o lançamento e os serviços de vigilância das costas emitiram uma advertência às embarcações.



Desde o início do ano, a Coreia do Norte aumentou consideravelmente os testes e lançamentos de armas.



O disparo desta quinta-feira seria o 16º teste armamentista do país e acontece poucos dias depois da posse do novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que tem uma posição mais hostil a respeito de Pyongyang que seu antecessor, Moon Jae-in.



Horas antes, a Coreia do Norte reconheceu o primeiro surto de covid-19 desde o início da pandemia e declarou uma "grave emergência nacional". O dirigente Kim Jong Un ordenou confinamentos em todo o país.