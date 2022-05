Espanhola Mango sai à conquista dos EUA a partir da 5ª Avenida

A rede espanhola Mango, concorrente da Zara, instalou-se na 5ª Avenida, em Nova York, para relançar sua marca de roupas nos Estados Unidos e converter esse mercado em um dos cinco mais importantes para o grupo até 2024, anunciaram nesta quarta-feira seus diretores.



A abertura do que chamam de "flagship store" representa para o CEO Toni Ruiz "um momento único, o início da nossa expansão nos Estados Unidos" para a empresa, que possui 2.447 lojas no mundo.



A instalação, de mais de 2.000 m², que ocupa três andares de um prédio histórico construído em 1927 em uma das áreas comerciais mais exclusivas do mundo, permitirá "avançar em nossos objetivos estratégicos de expansão internacional e nosso ecossistema de distribuição", disse Ruiz em entrevista coletiva.



A Mango, nascida em 1984 em Barcelona, lança "a pedra fundamental para consagrar a presença da marca nos Estados Unidos" e trazer a este país a moda e "o estilo de vida de uma empresa nascida no Mediterrâneo", embora esteja presente neste mercado desde 2006, disse Ruiz.



Em uma segunda fase, a empresa se concentrará na Flórida, onde planeja abrir "quatro ou cinco" pontos de venda em 2022 e 2023, em cidades como Miami, Boca Raton, Orlando e Tampa, antes de se expandir para Geórgia, Arizona, Texas, Nevada e Califórnia.



A meta da Mango, que se define como "moda, feminilidade, cor e felicidade", é chegar a 2024 com cerca de 40 pontos de venda nos Estados Unidos e torná-lo um dos cinco mercados mais importantes para o grupo, juntamente com Índia, França, Itália ou Alemanha. "Queremos consolidar nossa marca neste país", disse Ruiz.



A Mango abriu quatro lojas no ano passado em Nova Jersey, Nova York e Miami, e, desde abril, oferece produtos para o lar nos Estados Unidos em seu site. A venda on-line é uma de suas grandes apostas, pois espera que, até 2024, represente 70% dos negócios no mercado americano.



Na América Latina, a Mango está presente em 20 países, onde conta com mais de 210 pontos de venda, segundo dados de 2021, com destaque para México (49 lojas), Chile (46), Colômbia (43) e Peru (37).



Para comemorar a inauguração de sua loja na 5ª Avenida, esta irá se converter por 11 dias em um "museu físico, virtual e digital", unindo arte, moda e tecnologia com uma coleção de NFTs com obras de artistas espanhóis como Joan Miró, Antoni Tàpies e Miquel Barceló.