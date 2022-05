A gigante do entretenimento Disney publicou nesta quarta-feira (11) um lucro líquido trimestral quase metade do registrado no mesmo período do ano passado, mas anunciou um novo aumento de assinantes em sua plataforma de streaming Disney+.



O lucro foi de 597 milhões de dólares no primeiro trimestre, em queda de 46% em comparação com o mesmo trimestre de 2021, e muito abaixo do esperado pelos analistas.



Enquanto isso, a Disney+ alcançou 137 milhões de assinantes, 33% a mais em um ano.



THE WALT DISNEY COMPANY