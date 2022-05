Juiz dos EUA condena dois hondurenhos a 20 e 14 anos de prisão por narcotráfico

Um juiz federal da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, condenou a 20 e 14 anos, respectivamente, dois cidadãos hondurenhos por seu papel em uma rede internacional de tráfico de drogas, informou o Departamento de Justiça nesta quarta-feira (11).



Fredy Donaldo Mármol Vallejo cumprirá uma pena de 20 anos de prisão e seu parceiro Michael Adolf Dixon Rivers a de 14 anos, por conspirar para introduzir ao menos cinco quilos de cocaína no território americano.



Segundo a acusação, ambos fizeram parte de uma rede que distribuiu essa droga na Colômbia, Guatemala, Honduras, Costa Rica e México, com o objetivo de fazê-la chegar nos Estados Unidos.



Para a promotoria hondurenha, Mármol Vallejo, de 40 anos, era um dos principais líderes do narcotráfico em larga escala em Honduras.



As autoridades de seu país o extraditaram em outubro, cerca de dois meses depois de sua prisão. Em janeiro, ele se declarou culpado.



Dixon Rivers, de 53 anos, foi preso em outubro e extraditado em dezembro.